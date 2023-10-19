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Новости

19 октября, 22:00

Город

Новости часа: незаконные летние кафе демонтировали в районе Арбат

Новости часа: незаконные летние кафе демонтировали в районе Арбат

Новости часа: с начала 2023 года в Москве в три раза увеличилось производство одежды

"Жизнь в большом городе": московские разработки

Новости часа: автомобилистам в Москве и Подмосковье рекомендовали менять шины

Москвичам рассказали о сроках реконструкции путепровода Текстильщики-1

В Москве приступили к консервации сегментных фонтанов у Монумента Победы на Поклонной горе

Выставка "Куплю гараж" открылась в столице

Новости часа: производство одежды в Москве увеличилось в три раза с начала 2023 года

Собянин: производство одежды в Москве возросло втрое с начала года

Новости часа: три новых моста построят в Москве

Более 200 групп по истории страны, кино и краеведению открыто в рамках "Московского долголетия", сообщил Сергей Собянин.

Незаконные летние кафе демонтировали в районе Арбат, сообщает Госинспекция по недвижимости Москвы.

Почти 50 домов ввели в эксплуатацию по программе реновации в Москве с начала года, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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