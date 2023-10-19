Новости часа: незаконные летние кафе демонтировали в районе Арбат

Более 200 групп по истории страны, кино и краеведению открыто в рамках "Московского долголетия", сообщил Сергей Собянин.

Незаконные летние кафе демонтировали в районе Арбат, сообщает Госинспекция по недвижимости Москвы.

Почти 50 домов ввели в эксплуатацию по программе реновации в Москве с начала года, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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