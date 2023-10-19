Москвичам рассказали о процессе реставрации барельефов на станции "Новокузнецкая"

На станции "Новокузнецкая" продолжается реставрация барельефов. Одному из главных украшений исторической станции возвращают первоначальный вид.

В 2023 году гипсовому фризу, посвященному Красной Армии, исполнится 80 лет. Авторы барельефов с изображениями защитников Родины – известные скульпторы Саул Рабинович и Николай Штамм. После реставрации произведение искусства будет выглядеть так же, как его задумывали скульпторы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.