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19 октября, 12:45

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Москвичам рассказали о процессе реставрации барельефов на станции "Новокузнецкая"

Москвичам рассказали о процессе реставрации барельефов на станции "Новокузнецкая"

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На станции "Новокузнецкая" продолжается реставрация барельефов. Одному из главных украшений исторической станции возвращают первоначальный вид.

В 2023 году гипсовому фризу, посвященному Красной Армии, исполнится 80 лет. Авторы барельефов с изображениями защитников Родины – известные скульпторы Саул Рабинович и Николай Штамм. После реставрации произведение искусства будет выглядеть так же, как его задумывали скульпторы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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