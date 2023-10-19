Конкурс книжных рецензий "Вдумчивый читатель" стартовал в Москве

В Москве стартовал конкурс книжных рецензий "Вдумчивый читатель". Отзывы принимают на новые детские книги. Заявки уже можно подавать, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Принять участие могут ребята от 10 лет и взрослые. Это могут быть родители, педагоги, сотрудники библиотек и студенты педагогических вузов.

Нужно выбрать книгу из списка и написать на нее рецензию. Это познавательная, приключенческая литература, поэзия, а также сказки и рассказы о природе. Найти произведения можно в большинстве городских библиотек.

Конкурс "Вдумчивый читатель" проводят с 2010 года при поддержке департамента культуры столицы. Первый этап проходит на базе библиотек и школ и завершится 11 декабря.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.