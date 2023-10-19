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19 октября, 23:00

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Специалисты рассказали, как Тверская улица изменилась с 2016 года

Специалисты рассказали, как Тверская улица изменилась с 2016 года

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Тверская улица считается одной из главных исторических территорий столицы. Однако ее состояние в 90-е и 00-е оставляло желать лучшего: на тротуарах размещались ларьки, вдоль улицы хаотично парковались машины, иногда в два ряда. В связи с этим в 2016 году было принято решение провести масштабную реконструкцию этой улицы.

В первую очередь для удобства пешеходов тротуары расширили, при этом на проезжей части остались по четыре полосы движения в каждую сторону. Там появилось дополнительное озеленение в виде деревьев – была восстановлена липовая аллея, которая существовала на Тверской с 40-х годов прошлого века.

Специалисты рассказали, как шло постепенное преображение Тверской улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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