Специалисты рассказали, как Тверская улица изменилась с 2016 года

Тверская улица считается одной из главных исторических территорий столицы. Однако ее состояние в 90-е и 00-е оставляло желать лучшего: на тротуарах размещались ларьки, вдоль улицы хаотично парковались машины, иногда в два ряда. В связи с этим в 2016 году было принято решение провести масштабную реконструкцию этой улицы.

В первую очередь для удобства пешеходов тротуары расширили, при этом на проезжей части остались по четыре полосы движения в каждую сторону. Там появилось дополнительное озеленение в виде деревьев – была восстановлена липовая аллея, которая существовала на Тверской с 40-х годов прошлого века.

Специалисты рассказали, как шло постепенное преображение Тверской улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.