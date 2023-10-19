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Новости

19 октября, 11:45

Город

Свыше 1 млн консультаций провели специалисты "Малого бизнеса Москвы" с 2012 года

Свыше 1 млн консультаций провели специалисты "Малого бизнеса Москвы" с 2012 года

Москвичам рассказали, как преобразится территория промзоны Прожектор в Перове

Новости часа: Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

В ЦОДД спрогнозировали вечерний трафик до 8 баллов в столице

Реконструкцию путепровода Текстильщики-1 планируется завершить до конца года

"Утро": в ЦОДД оценили движение в столице в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": движение затруднено на улице Серафимовича

"Мой район. Обратная связь": свыше 850 км проводов убрали под землю в Москве с 2015 года

Более миллиона бесплатных консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы". Данные за период с 2012 года привела заммэра Наталья Сергунина.

Специалисты помогают разобраться более чем в сотне тем, которые касаются запуска и развития бизнеса. Это и налогообложение, и участие в госзакупках, а также планирование рекламных кампаний, оптимизация сайтов и другое. Список обновляется постоянно.

Миллионным клиентом стала основательница творческой студии и магазина изделий из натуральных материалов. Ее цель – масштабировать свое дело. Поговорить с экспертами по вопросам открытия и ведения своего дела можно в центрах услуг для бизнеса, на портале "Город для бизнеса" и по телефону.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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