Свыше 1 млн консультаций провели специалисты "Малого бизнеса Москвы" с 2012 года

Более миллиона бесплатных консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы". Данные за период с 2012 года привела заммэра Наталья Сергунина.

Специалисты помогают разобраться более чем в сотне тем, которые касаются запуска и развития бизнеса. Это и налогообложение, и участие в госзакупках, а также планирование рекламных кампаний, оптимизация сайтов и другое. Список обновляется постоянно.

Миллионным клиентом стала основательница творческой студии и магазина изделий из натуральных материалов. Ее цель – масштабировать свое дело. Поговорить с экспертами по вопросам открытия и ведения своего дела можно в центрах услуг для бизнеса, на портале "Город для бизнеса" и по телефону.

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