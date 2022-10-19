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Аллею вязов обновили в Зеленограде

Аллею вязов обновили в Зеленограде

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В Зеленограде обновили Аллею вязов, она находится в районе Старое Крюково. Там высадили новые деревья и цветники, а также обустроили пространство для тихого отдыха – поставили лавочки и переделали старую детскую площадку. Также там установили новые горки, качели и сделали безопасное покрытие.

Аллею ждет еще один этап благоустройства, он пройдет в 2023 году. Там станет еще больше деревьев, а еще заменят все фонари. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
городблагоустройствовидеоНаиль ГубаевЕлизавета Якушева
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