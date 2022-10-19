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Москвичи выбрали названия для семи станций метро, одного сквера и четырех улиц

Москвичи выбрали названия для семи станций метро, одного сквера и четырех улиц

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Москвичи выбрали названия для семи станций метро, сквера и четырех улиц. С помощью проекта "Активный гражданин" провели 12 голосований. В общей сложности специалисты собрали примерно 2,7 миллиона мнений.

В итоге для станции метро, которая появится на территории аэропорта Внуково, москвичи выбрали название "Аэропорт Внуково". На новой радиальной Троицкой линии будет станция "Корниловская". Конечную станцию линии назовут в честь города Троицк. Также выбрали названия для станций Рублево-Архангельской и Бирюллевской линий метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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