Алексей Емельянов рассказал о реставрации Центрального телеграфа в Москве

Центральный телеграф в Москве ждут большие перемены. Скоро легендарное здание начнут реставрировать. О планах рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Планируется, что здание после проведения работ по реставрации приспособления будет максимально открытым для посещения. Планируется, что там будут некие общественные пространства, и доступ к этому объекту культурного наследия будет действительно возможным", – отметил Емельянов.

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