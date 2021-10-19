Москвичам рассказали, как изменится Центральный телеграф после реставрации

Центральный телеграф в Москве ждут большие перемены. Скоро легендарное здание начнут реставрировать.

Внешне оно останется таким же, каким было в начале своей истории в 1927 году, а вот начинка изменится.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

