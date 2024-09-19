Последний день форума "Облачные города" прошел в столице, в центре внимания было будущее мегаполисов БРИКС. Более 300 спикеров приехали со всей России и мира, чтобы обсудить технологические инновации и их развитие.

Новый мост появится в Москве. Он соединит Украинский бульвар и улицу 1905 года. Изначально мост планировали построить еще по плану 1935 года. Но работа стартовала только два года назад.

Погода постепенно возвращается к своей климатической норме. Температура воздуха в городе каждый день снижается на 2–3 градуса. Особенно это заметно в ночные часы.

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