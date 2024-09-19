Ярмарки выходного дня в Москве будут работать по зимнему расписанию с 20 сентября

56 площадок, где представлены ярмарки выходного дня, перейдут на зимнее расписание. Все лето площадки проработали с 09:00 до 21:00, но с 20 сентября график сдвинется на час – с 08:00 до 20:00. Об этом попросили сами москвичи.

Кстати, в этом году часть ярмарок выходного дня перевели на круглогодичный режим работы в специальных павильонах с отоплением и кондиционированием.

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