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19 сентября, 14:45

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Ярмарки выходного дня в Москве будут работать по зимнему расписанию с 20 сентября

Ярмарки выходного дня в Москве будут работать по зимнему расписанию с 20 сентября

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56 площадок, где представлены ярмарки выходного дня, перейдут на зимнее расписание. Все лето площадки проработали с 09:00 до 21:00, но с 20 сентября график сдвинется на час – с 08:00 до 20:00. Об этом попросили сами москвичи.

Кстати, в этом году часть ярмарок выходного дня перевели на круглогодичный режим работы в специальных павильонах с отоплением и кондиционированием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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