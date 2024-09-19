Актер Евгений Миронов назвал кинопарк "Москино" подарком для кинематографистов

Кинопарк "Москино" становится местом притяжения не только для российских кинопроизводителей, но и для зарубежных – уже есть интерес со стороны кинокомпаний из Индии и Китая, рассказал актер театра и кино Евгений Миронов.

По его словам, благодаря кинопарку киноиндустрия получила возможность профессионально и удобно снимать любой материал для широкой аудитории. Это, отметил Миронов, дает мощный толчок для развития российского кино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.