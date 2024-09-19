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19 сентября, 11:45

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Режим работы ярмарок выходного дня изменится в Москве 20 сентября

Режим работы ярмарок выходного дня изменится в Москве 20 сентября

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С 20 сентября режим работы ярмарок выходного дня изменится в Москве. 56 площадок перейдут на зимнее время. Теперь посетители смогут посмотреть экспозиции с 08:00 до 20:00, тогда как летом выставки работали с 09:00 до 21:00

Поменять график попросили сами москвичи. В этом году часть ярмарок выходного дня перевели на круглогодичный режим работы в специальных павильонах с отоплением и кондиционированием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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