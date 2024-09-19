Столичные разработчики представили свои наработки на форуме "Облачные города" в "Зарядье"

Москва представила свои передовые решения в области технологий и поддержки инновационного бизнеса на форуме "Облачные города" в "Зарядье". Его участниками стали предприниматели и урбанисты, а также руководители из таких мегаполисов, как Калькутта, Куала-Лумпур, Бейрут и других.

Среди тем обсуждения были развитие городов стран БРИКС, транспорт будущего, искусственный интеллект и роботизация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.