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Новости

19 сентября, 07:45

Город

Столичные разработчики представили свои наработки на форуме "Облачные города" в "Зарядье"

Столичные разработчики представили свои наработки на форуме "Облачные города" в "Зарядье"

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Москва представила свои передовые решения в области технологий и поддержки инновационного бизнеса на форуме "Облачные города" в "Зарядье". Его участниками стали предприниматели и урбанисты, а также руководители из таких мегаполисов, как Калькутта, Куала-Лумпур, Бейрут и других.

Среди тем обсуждения были развитие городов стран БРИКС, транспорт будущего, искусственный интеллект и роботизация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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