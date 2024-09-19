Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Город развивает современную дорожно-транспортную систему – строит магистрали, мосты и путепроводы, сообщил Сергей Собянин. Большая работа идет на МСД. Так, уже закончен монтаж пролетов основного хода эстакады через Варшавское шоссе.

"Инвесторы и застройщики активно участвуют в развитии спортивной инфраструктуры столицы. Для возведения объектов город предоставляет им земельные участки без проведения торгов в рамках МаИП. С начала 2022 года для реализации 27 проектов выделено 88,56 гектара. Площадь зданий и сопутствующей инфраструктуры составит свыше 600 тысяч квадратных метров", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Экспрессионизм, мозаичные панно и георгиевская лента: станции Троицкой линии оформляли по индивидуальным проектам. На "Тютчевской" использовали стекло, металл и камень, на "Генерала Тюленева" сделали композицию в цветах георгиевской ленты.