Бочкарев рассказал о реконструкции станции Ховрино и создании вокзала на Грачевской

Исполняющий обязанности заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на МЦД-3 реконструируют станцию Ховрино и возведут городской вокзал на Грачевской.

Общая площадь вокзала составит около шести тысяч квадратных метров. А обновленная станция Ховрино позволит построить два дополнительных главных пути и в будущем запустить высокоскоростную магистраль Москва – Санкт-Петербург.

Как изменится прилегающая к вокзалу территория? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.