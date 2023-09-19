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19 сентября, 13:15

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На МЦД-3 реконструируют станцию Ховрино и построят вокзал Грачевская – Бочкарев

На МЦД-3 реконструируют станцию Ховрино и построят вокзал Грачевская – Бочкарев

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На МЦД-3 реконструируют станцию Ховрино и построят городской вокзал на Грачевской. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая площадь вокзала составит около шести тысяч квадратных метров. А обновленная станция Ховрино позволит построить два дополнительных главных пути и в будущем запустить высокоскоростную магистраль Москва – Санкт-Петербург.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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