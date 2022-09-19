Останкинская башня открылась для посещения с 19 сентября

Останкинская башня открылась 19 сентября открылась для посетителей. На сегодняшний день доступны маршрут № 1 "Панорама Москвы 360" и маршрут № 2 "Башня изнутри". Первым работает с 10:00, второй – с 19:00.

Гости увидят обновленную территорию, смотровую площадку высотой 337 метров с секциями прозрачного пола. Открытые балконы расположены на отметках 85 и 340 метров. Также горожане могут посетить интерактивную выставку, сувенирный магазин и кофейню.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

