Новости часа: парки Москвы закрыли из-за ухудшения погодных условий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Парки Москвы закрыли из-за ухудшения погодных условий, сообщили в Мосгорпарке.

Гроб с телом Елизаветы II опущен в королевский склеп в часовне Виндзорского замка, сообщили в СМИ.

Украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами. Об этом заявили в ДНР.