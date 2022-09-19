Движение по Садовому кольцу и прилегающим к нему улицам временно закроют 24 сентября

В субботу, 24 сентября, движение по Садовому кольцу и прилегающим к нему улицам временно закроют. Там будет проходить осенний мотопарад.

Об этом предупредили в департаменте транспорта Москвы. И попросили водителей заранее планировать маршрут для поездок в центр города. Ограничения будут действовать до 15:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.