Городские службы в телеграмм-канале рассказали, как ликвидировали последствия непогоды

Московские городские службы в своем телеграмм-канале рассказали, как весь день ликвидировали последствия непогоды. Ветер в столице был такой силы, что валил деревья.

Специалисты оперативно приезжали на вызовы – распиливали ветки и демонтировали поврежденные конструкции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.