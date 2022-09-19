Несмотря на сильный ветер, на канатной дороге "Лужники – Воробьевы горы" прошли учения. Из-за этого до 16:00 дорога не работала.

В учениях принимали участие пожарные, спасатели и специалисты различных городских служб, в том числе и водных. По легенде, на канатке произошла авария, из-за чего она остановилась. При этом люди, находившиеся в 12 гондолах над землей и водой, оказались там заблокированы. В результате, чтобы помочь им, спасателям и пожарным пришлось использовать подъемные механизмы, а также альпинистское снаряжение. После чего условных пострадавших принимали на борт корабля и катеров. Учебную операцию организовал департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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