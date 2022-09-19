Новости часа: в администрации Останкинской башни подтвердили отключение лифтов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В администрации Останкинской башни подтвердили отключение лифтов. Людей наверху нет, они спустились по лестнице.

Водитель Gelandewagen, который устроил массовое ДТП в Подмосковье, признался, что выпил. Об этом сообщили в МВД.

Россия будет оформлять единые электронные визы гражданам 52 государств. Об этом рассказали в МИД РФ.