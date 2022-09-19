Новости часа: москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за дождя

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичам в час пик советуют пересесть на общественный транспорт из-за дождя и ветра, сообщил Дептранс.

От 5 до 12 лет грозит водителю Mercedes, который устроил пьяную аварию в Подмосковье. Об этом рассказали в МВД.

В Москве открыли мобильные пункты вакцинации от гриппа. Об этом сообщили власти города.