В районе Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского появится мост через реку Раменку. Строительство начнется в 2023 году, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новый мост – лишь часть большого проекта по развитию дорожной сети в этом районе. Строительство данного участка позволит продлить Мосфильмовскую улицу и обеспечить дорогами новые жилые комплексы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.