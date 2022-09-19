Люди застряли в лифте Останкинской башни из-за сильного ветра

Дождь в столице, по прогнозам, не закончится 19 сентября. Синоптики также пообещали порывистый ветер.

Именно из-за него ранее около 50 человек оказались в заложниках в лифте Останкинской башни. Дело в том, что лифты там автоматически отключаются при скорости ветра 19 метров в секунду. Что и произошло, поскольку ветер был сильнее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.