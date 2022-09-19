В Москве завершают благоустройство пешеходного маршрута от станции метро "Пионерская"

В Москве завершается благоустройство пешеходного маршрута от станции метро "Пионерская" до Детской поликлиники № 130. Кроме самого маршрута, в порядок привели и прилегающие дворовые территории.

Также благоустроили тропинки, полностью отремонтировали уличные лестницы, дворовые проезды и тротуары. Вдоль пешеходного маршрута обустроили зоны отдыха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.