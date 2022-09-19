Новости часа: в Москве уже отапливают почти половину жилых домов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве уже отапливают почти половину жилых домов и большую часть соцобъектов. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Внедорожник после аварии вылетел на тротуар на Привольной улице. Пешеходы не пострадали, сообщил Дептранс.

Бесплатный проезд по платным трассам для электромобилей могут ввести в России с 2023 года. Об этом заявили СМИ.