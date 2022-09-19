Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала усадьбу "Грачевка" на улице Клинской. Быстрее всех правильный ответ прислал Владислав.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.