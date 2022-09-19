В Москве завершатся строительство Солнцевской линии метро

В Москве завершается строительство Солнцевской линии метро. Она протянется за МКАД дальше, чем остальные линии.

К строительству нового участка длиной почти в 5 километров приступили в октябре 2019 года. В его состав входят станции "Пыхтино" и "Внуково". Проходку тоннелей на перегоне между станциями "Рассказовка" и "Пыхтино" завершили в марте.

Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией. Путь до него сократится на 30 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.