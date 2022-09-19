Новости часа: тринадцать улиц благоустроят в Басманном и Красносельском районах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Тринадцать улиц благоустроят в Басманном и Красносельском районах, сообщил Дептранс.

Спасатели включили в московский прогноз на 19 сентября грозу и град. Ветер пообещали до 25 метров в секунду, сообщили в МЧС.

Минфин предложил продлить срок действия "кредитных каникул" до 31 марта 2023 года.