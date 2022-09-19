Во всех жилых домах столицы включат отопление в течение 5 дней

Из-за резкого похолодания в Москве начали включать отопление в жилых домах. Все квартиры планируют подключить в течение пяти дней.

Ранее отопительный сезон начинался 15 октября 15 апреля, однако в правила предоставления коммунальных услуг были внесены изменения. Теперь решение принимается с учетом погодных условий.

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