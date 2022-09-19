Новости часа: ветер с столице может разгоняться до 25 метров в секунду

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Ветер может разгоняться до 25 метров в секунду, сообщила мэрия.

Пять машин столкнулись на Зеленоградской улице. Движение там затруднено, сообщил Дептранс.

На личное подсобное хозяйство впервые можно будет получить льготный кредит под 5%. Об этом рассказал Михаил Мишустин.