Москвичи принесли цветы к посольству Великобритании в день похорон Елизаветы II. Земле тело королевы будет предано в часовне на территории Виндзорского замка.

В понедельник в Великобритании по случаю похорон – выходной день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.