В Москве обновили дорожное покрытие от Калужской площади до Университетского проспекта. Всего заменили 177 тысяч квадратных метров асфальта.

Длина отремонтированного участка – пять километров. В работах участвовали более 400 специалистов и 150 единиц техники. Все делали преимущественно ночью, чтобы лишь частично перекрывать движение. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.