Москвичам рассказали, какой будет Симоновская набережная после благоустройства

Симоновская набережная на юге Москвы скоро преобразится. Проект благоустройства уже утвердили. В планах обновить коммуникации, выделить место для беговых, велосипедных дорожек и широких тротуаров. В общем, сделать все, чтобы жители смогли приятно проводить там время.

Тем более, что в этом районе сейчас строят новые высотки, а также обновляют стадион "Торпедо", который принадлежал легендарному заводу "ЗИЛ". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.