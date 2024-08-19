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19 августа, 22:00

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День столичного района Преображенское отметили местные жители

День столичного района Преображенское отметили местные жители

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День столичного района Преображенское отметили местные жители. Участники клуба исторической реконструкции провели парад – они прошлись по улицам в форме Преображенского полка 18-го века.

Праздничную акцию организовали, чтобы привлечь внимание жителей к истории района, а также чтобы почтить память знаменитого Преображенского полка, который сыграл большую роль в истории России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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