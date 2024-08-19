Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 августа.

Новый спортивный кластер откроют на юго-западе Москвы до конца лета. Это пространство, которым можно будет пользоваться всей семьей. Здесь предусмотрели все: от площадок для спорта и отдыха до инвентаря.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье. Об этом сообщает Гидрометцентр. Ночью в регионе ожидается гроза с сильным ливнем.

Десять человек застряли на колесе обозрения в Измайловском кремле. При этом, как сообщили в МЧС, причиной стало отключение электричества. В результате происшествия никто не пострадал.