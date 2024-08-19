Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

19 августа, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 августа

Новости часа: две поликлиники на Азовской улице осенью откроются после реконструкции

"Мой район. Новости": в центрах московского долголетия можно записаться на цигун

"Интервью": Владимир Филиппов – о здоровой жизни в мегаполисе

В центре "Сколково" провели экскурсию для детей, эвакуированных из Курской области

Новости часа: Боткинская больница получила статус научно-клинического центра

Число площадок проекта "Спортивные выходные" в Москве увеличилось в три раза

В "Сокольниках" прошел фестиваль для питомцев и их владельцев

Москвичам рассказали, где в столице установят новые станции для электрокаров

Новости часа: благоустройство парка и спорткластера в Котловке завершится в скором времени

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 августа.

Новый спортивный кластер откроют на юго-западе Москвы до конца лета. Это пространство, которым можно будет пользоваться всей семьей. Здесь предусмотрели все: от площадок для спорта и отдыха до инвентаря.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье. Об этом сообщает Гидрометцентр. Ночью в регионе ожидается гроза с сильным ливнем.

Десять человек застряли на колесе обозрения в Измайловском кремле. При этом, как сообщили в МЧС, причиной стало отключение электричества. В результате происшествия никто не пострадал.

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городпогодаобществопроисшествиявидеоСветлана Ключникова
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