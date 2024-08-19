Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Троицкая линия станет одной из самых протяженных в московском метро, сообщил Сергей Собянин. Станция "Университет Дружбы Народов" готова на 97%, а "Новомосковская" – на 75%. На "Университете Дружбы Народов" и в соседнем переходе готовы мозаичные панно, посвященные международному сотрудничеству.

"Более 120 частных образовательных учреждений, которые пользуются льготными ставками аренды, занимают 154 тысячи квадратных метров столичной недвижимости. Благодаря системной городской поддержке они ежегодно экономят на аренде 2,3 миллиарда рублей в текущих ценах", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

На строящейся станции "Академическая" Троицкой линии продолжаются монолитные работы. Готовность монолитных конструкций станционного комплекса оценивается на треть.