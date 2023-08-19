Фестиваль в честь Дня защиты бездомных животных состоялся на Северном речном вокзале

"Следующая остановка - дом", фестиваль под таким названием прошел на Северном речном вокзале в честь Дня защиты бездомных животных.

На этой акции пристраивали 50 собак и кошек, благотворители заранее позаботились о прививках для животных.

Желающим забрать животных нужно было всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога и подписать договор об ответственном содержании животного. В подарок новые хозяева получали набор предметов первой необходимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

