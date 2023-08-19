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19 августа, 19:30

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Посетители Мосурбанфорума изучат поезда "Иволга", курсирующие на МЦД-3

Посетители Мосурбанфорума изучат поезда "Иволга", курсирующие на МЦД-3

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На третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) курсируют современные поезда "Иволга", спроектированные и собранные в России, теперь эти составы можно рассмотреть на выставке Московского урбанистического форума (МУФ) на площадке "Станция Манеж".

Новейшие поезда стоят прямо на Манежной площади. Кроме того, "Иволга" прибывает к посетителям фестиваля в виде огромной голограммы. Что еще можно увидеть на выставке – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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