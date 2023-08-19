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Арт-пространства фестиваля с цветами и инсталляциями будут работать до 20 сентября

Арт-пространства фестиваля с цветами и инсталляциями будут работать до 20 сентября

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Арт-пространства фестиваля с цветами и инсталляциями "Цветочный джем" будут работать до 20 сентября. Необыкновенный многоуровневый сад появился на Тверском бульваре. Сказочное пространство в самом центре столицы разделено на три большие тематические зоны. С наступлением темноты там включается подсветка. Всего же ландшафтные дизайнеры украсили 12 городских пространств.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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