Главного внештатного нарколога Минздрава РФ задержали по делу о мошенничестве

Евгений Брюн, известный как главный внештатный нарколог Минздрава России, задержан по делу о мошенничестве. Сейчас он на допросе в столице. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

По данным прессы, допрашивают также вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева. Обоих подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.