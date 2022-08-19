На культурных площадках Москвы пройдут десятки мероприятий в честь Дня флага России

В Москве готовятся отметить День российского флага. 22 августа триколору исполнится 353 года. К празднику готовят больше 60 мероприятий.

К программе присоединятся городские парки, музеи, библиотеки, культурные центры, кинотеатры "Москино" и ВДНХ. Москвичи смогут побывать на концертах, выставках и лекциях об истории РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.