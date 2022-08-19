Пятый фестиваль Русского географического общества открылся в Зарядье

В Москве открылся Пятый фестиваль Русского географического общества. На время фестиваля парк Зарядье вместил в себя всю красоту страны. Одна из самых необычных локаций – арт-проект "Погружаясь в Арктику".

Это уникальная мультимедийная инсталляция. С помощью технологии 3D Naked Eye оживает Арктика. Например, из стены выплывает морж, появляется кит и выныривает нарвал. И все это видно без 3D-очков. Арт-проект "Погружаясь в Арктику" создан креативной командой "Газпром нефти" совместно со студией Radugadesign.

Впервые он был показан публике на Петербургском международном экономическом форуме. Специально для фестиваля стенд был адаптирован для размещения под открытым небом.