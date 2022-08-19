У станции БКЛ "Варшавская" на юге Москвы благоустроят территорию. Обновят асфальт и разметку на проезжей части, приведут в порядок тротуары. Вдоль Варшавского шоссе обустроят удобные парковочные карманы для водителей и современные остановки для пассажиров.

Работы проводят у метро и у местного торгового центра. В зону благоустройства включили и Чонгарский бульвар. Там появятся уютные зеленые зоны и удобные места для отдыха.



Как еще благоустроят территории? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.