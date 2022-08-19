Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы упала в 5 раз

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы упала в пять раз по сравнению с показателями 18 августа. Об этом сообщает Мосэкомониторинг.

По прогнозам синоптиков, дождей не ожидается ни в Москве, ни в соседних регионах. Из-за жары площадь природных пожаров может расти. Гарь и смог на этой неделе пришли в столицу из Рязанской области, где горят леса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.