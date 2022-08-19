"Это наш город": столичные поликлиники получат новое оборудование

Столичные поликлиники до конца 2022 года получат около 12 тысяч единиц медицинского оборудования. Это маммографы, рентген-аппараты, аппараты для КТ и УЗИ.

По новому московскому стандарту поликлиник вся аналоговая техника заменяется на цифровую. Также в Москве продолжается создание сети скоропомощных стационаров.