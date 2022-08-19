Москву украсят свыше 500 праздничных плакатов ко Дню Государственного флага. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Они появятся на билбордах, остановках и афишных стендах. На фасаде Госдумы развернут декоративное панно. Также украшения с триколором установят на шести московских мостах. Праздничное оформление получат эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте. Кроме того, ролики покажут вечером 22 августа на знаменитых домах-книжках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.