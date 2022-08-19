Жители западных и северо-западных районов Москвы снова сообщили о запахе гари

Смога от пожаров в соседних регионах в Москве уже почти нет. Но, по прогнозам синоптиков, он может вернуться. Однако запах гари по-прежнему чувствуется. Об этом сообщают жители западных и северо-западных районов.

Что сейчас с качеством воздуха в Москве? И как защититься от запаха гари? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.